İran'ın Ermenistan'a yardım ettiği yönündeki iddialar tamamen temelsiz

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile telefonda görüşen Vaizi, 'İran dış politikasında Azerbaycan özel ve önemli bir yere sahip ve biz her fırsatı ikili ilişkileri geliştirmek için kullanıyoruz' diye konuştu.

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalardan duyduğu kaygıyı dile getiren Vaizi, 'Son gelişmeleri yakından ve ciddiyetle takip ediyor ve iki ülke sorunlarının uluslararası hukuk temelinde görüşme ve diyalog aracılığıyla çözülmesi için hazırız' diye belirtti.

Vaizi, bazı sosyal medya ile internet ortamında İran'ın Bakü,Erivan çatışmasında Ermenistan'a yardım gönderdiği iddialarını yalanlayarak, 'Bu söylentiler tamamen temelsizdir ve İran-Azerbaycan arasındaki iyi ilişkileri zedelemek için ortaya atılmaktadır. Kuşkusuz Tahran-Bakü ilişkileri bu tür temelsiz söylentilerden etkilenmeyecek ve iki ülke ilişkilerini görmek istemeyenlerin tahrikleri, sonuçsuz kalacaktır' değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev de bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran'ı Azerbaycan'ın iyi ve dost komşusu olduğuna değinerek, 'İki ülke samimi ilişkilere sahipler ve bunu istemeyenlerin çalışmaları ile bu iyi ilişkilerin zedelenmemesi için çalışmalyız' dedi.

İran ile Azerbaycan arasındaki kültürel, dini ve sosyal ortaklıklara dikkati çeken Mustafyev, 'İki ülke üst düzey yetkilileri Tahran-Bakü ilişkileriin derinleşmesi için çok çalışmışlar ve ilişkilerimizi halihazırda çok iyi seviyededir' diye ekledi.

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