İran, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunun sona ermesi için bir plan hazırladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Pazartesi sabahı gazetecilerle haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, İran'ın Dağlık Karabağ sorununu çözmeye hazır olduğunu vurgulayarak, iki tarafın savaşı sürdürmekten kaçınmasını umduğunu ve sivillere saldırmamak için temel haklara uyulması gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü,'İran, sınırlarında çatışmaya tahammül edemez. Her iki ülkedeki dostlarımıza da gerekli özeni göstermelerini özenle söyledik' dedi.

IRNA'nın Riyad'ın gizli nükleer faaliyetleri hakkındaki sorusuna yanıt olarak 'Suudi Arabistan, NPT çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmeye kararlıdır ve uluslararası kurumlara Suudi Arabistan'ı faaliyetlerinden sorumlu tutmalarını söyledik'ifadesini kullandı.

Hatipzade bu toplantıda'Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak özel durumlar ve koronavirüs salgını nedeniyle Erbain yürüyüşü yapılmayacaktır'diye belirtti.

Toplantının bir başka bölümünde ise İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 'korona virüsü salgını nedeniyle İran ile Türkiye arasında turistik geziler için uçuşların gerçekleştirilmeyeceğini belirterek' İki ülke arasında normal ve turistik seyahat akışını açamıyoruz'diye belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü,Güney Kore'de bloke edilen İran parasının geri ödenmesi için İran ve Güney Kore arasında yapılan istişarelerden de bahsederek'Kore ile istişareler sürüyor, ancak bizim istediğimiz kadar hızlı ilelemiyor ve özellikle ilaç ve iki ülkenin üzerinde anlaştığı bazı ürünlerin satın alınması konusunda yavaştır'diye ekledi.

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