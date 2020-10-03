İran'dan Emenistan ve Azerbaycan'a ciddi uyarı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmada İran toprağına saldıırların olduğu yönünde medyada yer alan haberlere değinen Hatipzade, 'Sınır bölgelerimizdeki hareketliliği ciddi şekilde ve tam hassasiyetle gözetlemekteyiz. Bu hususta çatışma taraflarından İran toprağına her türlü saldırının kabul edilemez olduğunun altını çizerek, tarafları bu konuda ciddi şekilde uyarıyoruz' diye konuştu.

Hatipzade, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak, sivillere saldırmama ilkesi temelinde çatışmaların durdurulması ve ciddi ve zamanlamalı diyaloğun başlatılması gerektiğini ve İran'ın bu amaca ulaşmak için hazır olduğunu dile getirdi.

Son günlerde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmada bazı roket ve füzeler, bu iki ülke ile İran arasındaki sınır bölgelerinde yer alan köylere düşerek 5 yaşındaki bir çocuğun yaralanmasına ve bölge halkında tedirginlik ve dehşete neden olmuştur.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish