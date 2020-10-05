5 Eki 2020 18:10
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News Code: 84065938
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Galibaf: Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının tamamlanması için hepimiz çalışmalıyız

Galibaf: Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının tamamlanması için hepimiz çalışmalıyız

Tahran, IRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Mohammad Bager Galibaf, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının kaygı verici olduğunu belirterek, ‘’ Çatışmaların durması ve tarafların görüşmelerle sorunları çözmesi yönünde çalışmalıyız. ‘’ dedi.

Galibaf, Rusya DUMA Başkanı Viçeslav Valvoin ile yaptığı görüşmede bu konuyu belirtti.
İslami Şura Meclisin 11. Dönem faaliyetinin yeni başlamasına değinen Galibaf, gelecek dönemin iki üke parlamanetolarının ilişkilerinin geliştirmesi için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.
İki ülke diyaloğunun bölgesel ve uluslararası alanlarda etkili olacağını ifade eden Galibaf, Sağlık protokollerine uyularak iki ülke işbirliğinin hızlı şekilde devam etmesini beklediklerini söyledi.
Volvadin de DUMA’nın İran ile ilişkilerin tüm alanlarda gelişmesi için hazır olduğunu ifade ederek, Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının ddiyalog yoluyla çözülmesine inandıklarını söyledi.
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