5 Eki 2020 23:05
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News Code: 84066167
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İran Karabağ’da bir an evvel ateşkes sağlanmasını istedi

İran Karabağ’da bir an evvel ateşkes sağlanmasını istedi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran’ın Karabağ’da bir an evvel ateşkes sağlanmasını istedi.

Hatibazade Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.
Hatibzade, ‘’ Karabağ çatışmasını dikkatlice takip ediyoruz ve taraflarla temastayız. ‘’ dedi.
Atibzade, ‘’ Çatışan taraflar savaş kanununa uymalılar ve sivillerin hedef almaktan çekinmeliler. ‘’ diye yazdı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ‘’ Bir an evvel ateşkesin sağlaması, Azerbaycan toprak bütünlüğüne saygı ve zaman dilimi belli siyasi görüşmeler istiyoruz. ‘’ ifadesini kullandı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012

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