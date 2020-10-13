Bakü-Erivan savaşına son veren herhangi bir girişimi destekliyoruz

Düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Rabii, İran'ın Karabağ krizi ile ilgili tutumu hakkında bilgi vererek, 'Karabağ konusunda herhangi bir karar alınırsa, çatışmanın tüm tarafları kesinlikle bu kararda bulunmalı ve rol oynamalıdır' diye belirtti.

'Terörün varlığı ve herhangi bir ülke tarafından teröristlerin bölgeye getirilmesi, o ülkenin zararına olacaktır' diyen Rabii, Karabağ savaşı taraflarının bu mesele üzerinde farklı iddialarının olduğunu söyledi.

Karabağ bölgesinde çatışmalarında durmasını barışa atılan bir adım olarak gördüklerini ve bunu olumlu karşıladıklarını kaydeden Rabii, 'Komşularımızı uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde ciddi müzakerelere davet ediyor ve ateşkes ile diplomasi ve barışı ihlal eden adımları atmaktan uzak durmaya davet ediyoruz' diye konuştu.

İran'ın sivillerin ölmesinden duyduğu derin kaygı ve üzüntüsünü dile getiren Rabii, 'Bölge halklarının her zamankinden daha çok barış ve huzura ihtiyaç duyduğu bu koşullarda bu tür olayların yaşanmaması gerekmektedir' diye ekledi.

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