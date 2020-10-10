İran ve Rusya cumhurbaşkanları Karabağ sorununu görüştü

Putin ile telefonda görüşen Ruhani, komşu Azerbaycan ile Ermenistan'ın askeri çatışmasını çok acı ve kaygı verici bulduklarını ifade ederek, 'Bazı üçüncü tarafların bu çatışmaya olası müdahalesi, krizin derinleşmesi ve genişlemesine neden olacak ve bu karşı durmanın bölge ülkelerinin lehine olmayacağı kanısındayız' diye konuştu.

Azerbaycan ve Ermenistan devlet başkanları ile yaptığı görüşmelere ve İran sınırlarının güvenliği ile sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlarının can güvenliğinin korunması gerektiğini kendilerine ilettiğini kaydeden Ruhani, bölgede barışın İran için büyük önem taşıdığını dile getirerek, 'Bazı terör örgütlerinin Karabağ bölgesinde çatışma sahasına yerleşmeleri, hem İran, hem Rusya ve hem bütün bölge için tehlikeli olabilir' değerlendirmesini yaptı.

Çatışmanın sona ermesi ve sorunların çözümü için ateşkesin sağlanarak görüşmelerin devreye girmesinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Çatışmanın devam etmesi halinde bölgedeki durum daha karmaşık hale gelecek ve büyük can ve mal kayıplarına sebebiyet verecektir' diye konuştu.

Rusya'nın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin elde edilmesi ile ilgili yaptığı çalışmalarını değerli bulduklarını bildiren Ruhani, İran'ın ateşkesin kalıcılaştırılması için her türlü desteği sağlama hazırlığında olduğunun altını çizdi.

Rusya'nın uluslararası arenada İran'a karşı yasa dışı ambargoların uygulanmsına karşı çıkmasından ötürü memnuniyeti ifade eden Ruhani, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesini umduklarını sözlerine ekledi.

Karaba krizinde üçüncü ülkelerin müdahalesi ve terör örgütlerinin varlığı tehlikelidir

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin de bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, 'İran'ın bu bölgesel krize ilişkin kaygılarını anlıyor ve krizin görüşme yoluyla çözümü için Tahran'la işbirliğine hazırız. İran'ın Karabağ dahil bölge meseleleri ile ilgili duruşu bize göre büyük öneme haizdir ve bu hususta Tahran'la müzakereleri sürdürmeye sıcak bakıyoruz' dedi.

10 Ekim'den itibaren Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkese uyacakları konusunda mutabık kaldıklarını belirten Putin, 'Karaba krizinde üçüncü ülkelerin müdahalesi ve terör örgütlerinin varlığı tehlikelidir. Bütün komşu ülkelerin çabası, savaşa son vermeye dönük olmalıdır' diye ekledi.

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