İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a resmi protesto

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Karabağ çatışması taraflarınca İran toprağına düşen roket ve yapılan tacizlerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hatipzade, 'Konunun ülke sınır muhafızlarımızın Azerbaycanlı ve Ermeni meslektaşları ile takip edilmesinin ve her iki ülke tarafından sınır bölgelerimize yapılan tacizlere resmi protesto notasının göndermenin yanı sıra, Dışişleri Bakanlığı olarak İran'ın toprak bütünlüğünün ihlali anlamına gelen ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren roketlerle dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti'nin şiddetli protesto notasını hem Ermenistan'a ve hem Azerbaycan'a ilettik' dedi.

İran'ın kendi vatandaşlarının güvenliği hususunda asla hiçbirşeyi gözardı etmeyeceğini kaydeden Hatipzade, 'Taraflardan dostane ilişkilere ve iyi komşuluk ilkelerine dayanarak, İran'ın milli egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde bu tür kabul edilemez olayların bir kez daha yaşanmaması için gerekli önlem ve uygulamaları yapmalarını istedik' diye ekledi.

Son günlerde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmada bazı roket ve füzeler, bu iki ülke ile İran arasındaki sınır bölgelerinde yer alan köylere düşerek 5 yaşındaki bir çocuğun yaralanmasına ve bölge halkında tedirginlik ve dehşete neden olmuştur.

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