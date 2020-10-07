Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün korunmasına vurgu yapıyoruz, ancak savaştan dolayı çok üzgünüz ve savaş sona ermelidir

Ruhani Çarşamba günü kabine toplantısında yaptığı açıklamada, 'Ermenistan ve Azerbaycan üst düzey yetkilileriyle yaptığım görüşmelerde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün korunmasını vurguladığımızı söyledim. Ama savaşın özü için çok üzgünüz ve sona ermeli çünkü hiçbir sorun ateş ve kan yoluyla çözülemez ve başka yollar aramalıyız ve buna hazırız'diye belirtti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Ayrıca İran, Suriye'de uzun yıllardır mücadele ettiği ve bastırdığı teröristlerin, türlü bahanelerle İran sınır noktalarına gelmesine izin vermez. Bu konu kabul edilemez ve komşu ülkelerin yetkililerine açıkça bunu söylndik' değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani ayrıca Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaşın bölgesel bir savaşa dönüştürülmemesi konusunda uyarıda bulunarak, 'Bu savaşın bölgesel bir savaşa dönüşmemesine dikkat etmeliyiz ve bu savaşın ateşine körükle gelenlerin, bunun devamının hiçbir ülkenin çıkarına olmadığını ve bu savaşın siyasi olarak sona ermesi gerektiğine dikkat etmeliler'ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, 'İşgal bizim için kabul edilemez ve savaş bizim için kabul edilemez, umut ediyoruz ki, yapılan çabalarla bu bölgeye istikrar geri dönecektir'diye kaydetti.

Cumhurbaşkanı konuşmasının devamında, kırsal kalkınma ve istihdam yaratma projelerinin başladığını işaret ederek, 'On birinci ve on ikinci hükümetlerdeki köylülere verilen devlet hizmetlerinin hacmi ve kalitesinin, devrimin zaferinin başlangıcından bu hükümet iktidara gelene kadar köylülere sağlanan tüm hizmetlerin ortalamasının yaklaşık iki veya daha fazla olmasıyla gurur duyuyoruz'dedi.

Ruhani, konuşmasının son bölümünde, toplumun tüm üyeleri tarafından sağlık talimatları ve protokollerine sıkı bir şekilde uyulmasının önemini vurgulayan 'aşağıdaki sağlık düzenlemelerinin ulusal, yasal, entelektüel ve dini bir görev olduğunu belirterek'Hepimizin sağlık protokollerine uyma yükümlülüğümüz vardır ve hiç kimsenin bu düzenlemeleri herhangi bir nedenle ihlal etme hakkı yoktur'diye ekledi.

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