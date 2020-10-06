İran, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıın çözümüne yardıma hazır oduğunu bildirdi

Ruhani, Azerbaycan’ın İran’ın iyi komşusu olduğunu belirterek, İran halkının Azerbaycan ile yakın tarihi, kültürel ve mezhebi bağlara sahip olduğunu belirterek, iki devletin de her zaman yakın ilişkileri olduğunu ve son çatışma ile ilgili de İranlı yetkililerin açık ve net tutumları olduğunu söyledi.

Diğer ülkelerin bu çatışmaya müdahalesi ve çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşmesinden dolayı kaygılarını bildiren Ruhani, ‘’ Bölgenin istikrar ve huzuru özelikle kuzey sınırlarımız bizim için çok önemlidir ve bu çatışma ve istikrarsızlığın devamı bazı terörist grupların nüfuzuna yol açmamalı. ‘’ dedi.

Çatışmaların şehirlere kadar uzanmasından dolayı kaygılarını bildiren Ruhani, ‘’ Umarım bu çatışmalar, kentlere sıçramaz, zira o zaman sivillerin ölümleri ve halkın evlerinden olması da söz konusu olur ve bu çok acı ve tehlikelidir. ‘’ dedi.

Ruhani, İran’ın Ermenistan ve Azerbaycan ile olan sınırlarının güvenliği ve İran köylerindeki halkın can ve mal güvenliğine vurgu yaptı.

Aliyev de İran’ın yapıcı turumuna ve ülkesinin toprak bütünnlüğüne yapılan vurguya teşekkür ederek, İran güvenliğini kendi güvenlikleri gibi gördüğünü ve çatışmaların komşu ülkelerde istikrarsızlığa sebep olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İran ile Azerbaycan ilişkilerinin stratejik olduğunu belirten Aliyev ilişkilerin son yıllarda gelişmekte olduğunu ve bunun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Bölgede terörizmle mücadelenin Tahran-Bakü işbirliği alanlarından olduğunu ifade eden Aliyev, ‘’ Bölgede barış ve huzurun korunması gereklidir ve hepimiz bunun sağlanması için çalışmalıyız. ‘’ dedi.

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2012