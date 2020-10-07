İran, BM Güvenlik Konseyi kararlarını gerekçe göstererek, Dağlık Karabağ sorununda rol oynamalıdır

İRNA'ya konuşan Mevlayi, 'Dağlık Karabağ sorunu uluslararası hukuk açısından okunmalıdır.'- Bugüne kadar BM Güvenlik Konseyi tarafından Ermenistan'ın Dağlık Karabağ bölgesinden derhal çekilmesi çağrısında bulunan dört kararname kabul edildi, ancak şu ana kadar bu kararların uygulanması ertelendi ve bölgede çatışmalar devam ediyor' dedi

Mevlayi, 'Tüm bu kararnamelerde, dünyanın en yüksek barış ve güvenlik organı olan Güvenlik Konseyi, Ermenistan'ı işgal altındaki Azerbaycan topraklarını derhal terk etmeye çağırdı'diye belirtti.

Molayi, İran her zaman uluslararası hukukun ilke ve standartlarını savunduğunu belirterek'Bu çatışmanın İran tarafından çözülmesi, Tahran'ın uluslararası barışın inşasında önemli bir rol oynayabilecek uluslararası hukuk ilkelerini savunarak bölgesel gücünü dünyaya göstermesi için bir fırsattır'dedi

Ermenistan ordusu ile Azerbaycan arasında iki ülkenin ortak sınırlarında çatışmalar 27 Eylül'de yeniden başladı. İki ülke arasındaki dört yıllık askeri çatışmanın ardından 1994 yılında, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu arabuluculuğuyla çatışmanın tarafları arasında ateşkes sağlans da, sorunu barışçıl yollarla çözmeye yönelik uluslararası çabalar şimdiye kadar başarısız oldu.

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