6 Eki 2020 21:18
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News Code: 84067486
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Zarif ve Lavrov, Karabağ meselesinin stratejik yollarla çözülmesine vurgu yaptılar

Zarif ve Lavrov, Karabağ meselesinin stratejik yollarla çözülmesine vurgu yaptılar

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ve Rus meslektaşı Sergey Lavrov, bir hafta içinde ikinci kez yaptıklar telefon görüşmesinde Karabağ meselesinin diplomatik yollarla çözülmesine vurgu yaptılar.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ bölgesinde gerginliklerin eşi görülmemiş bir şekilde artmasından dolayı kaygılarını bildirdiler.

Açıklamada, ‘’ İran ve Rusya Dışişleri Bakanları Suriye ve Libya’dan gönderilen savaşçıların çatışmalara vurgu yapmışlardır. ‘’ dedi.

İki dışişleri bakanı görüşmede Karabağ meselesinin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesine vurgu yaparak bunun başlamasının kayıtsız şartsız ateşkesin başlamasına bağlı olduğuna vurgu yapmışlardır.
Lavrov görüşmede, ülkesinin Minsk grubu ve milli olarak Karabağ’da ateşkes sağlanması içi çalıştığını belirtti.

İki dışişleri bakanı bir kez daha Azerbaycan ve Ermenistan’ın komşu ülkelerin ifade edebilecekleri role vurgu yapmışlardır.

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