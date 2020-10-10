İran'dan Karabağ'da ateşkes sağlanmasına destek

Twitter hesabından açıklama yapan Zarif, 'İran Karabağ'da çatışmaların bitmesini, barışa doğru bir adım olarak görüp buna destek vermektedir' dedi.

'Zarif, 'Komşularımız Azerbaycan ile Ermenistan'ı uluslararası kurallar ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde ilkeli görüşmelere katılmaya davet ediyor ve Rusya'nın yapıcı çabalarını takdir ediyoruz' diye ekledi.

Rus medyası Karabağ'da bu sabah tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Karabağ'da ateşkes sağlanmasının ilkin önemli adım olmasından dolayı destek verdiklerini, ancak bunun daimi çözüm yolu olamayacağını vurguladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arabuluculuğunda 10 saat süren toplantı sonrası varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi. Dağlık Karabağ'daki ateşkes yerel saatle 12.00'de başladı.

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