Dünyanın en üstün makalelerinin yüzde 3'ü İran'a ait

İran'ın dünyadaki bilimsel sıralamalarına değinen Rahimi Şiirbaf, 'İran'ın uluslararası arenadaki bilimsel makalelerinin sıralaması 15'tir. Web of Science'te sıramız 16'yken, Scopus'ta 15'tir' dedi.

2019 yılına kadar İran'ın 62 bin makale yayınladığını kaydeden Rahimi Şiirbaf, 'Nitelik açısından İran'a yöneltilen suçlamalardan biri makale sayısının makale niteliğinden daha ön plana çıkmasıdır. Oysa bizim makalelerdeki niteliğimiz her geçen gün çarpıcı şekilde artmaktadır' diye belirtti.

İran'ın İslami ülkeler arasındaki sıralamasına da dikkati çeken Rahimi Şiirbaf, 'İran son 3 yıldır makale sayı ve kalitesi konusunda İslam ülkeleri içinde başı çekmektedir. İran nüfusu dünya nüfusu içinde yüzde 1'lik paya sahipken, makale değerlendirmesinde payımız yüzde 3'tür' değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın en saygın makale veritabanlarından Scopus şimdiye kadar 60 milyon belge yayınlamıştır. Dünya çağında 5 bin civarında bilimsel yayıncının verilerini toplayan Scopus'ta 16 bin 500 bilim ve araştırma dergisi yayınları yer almaktadır.

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