Simnan Üniversitesi'nden dünya çapında 6 bin 218 makalenin yayınlanması

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Sadüttin, Simnan Üniversitesi'nde şu ana kadar üretilen 9 bin 271 makaleden 6 bin 218 makalenin dünyada tescil edilerek yayınlandığını ifade etti.

Ülkede her makale için başvuru oranının 9.29'ken Simnan Üniversitesi'nce yayınlanan makalelelere ilişkni bu oranın 9.60 olduğuna dikkati çeken Sadüttin, 'Simnan Ünşversitesi, ülkenin saygın üniversitelerinden Meşhed Firdevsi Üniversitesi'nden bile daha üst sırada yer alıyor. Üniversitemiz araştırma açısından iyi performans göstermiştir' dedi.

Araştırmanın ön koşulunun üretim olduğuna değinen Sadüttin, Simnan Üniversitesi'nin bilimsel standartlar uyarınca birçok açıdan İran'da en iyi 30 üniversite içinde, Times ve ISC sıralamalarında da konusal bazlarda dünyanın en iyi bin üniversitesinden biri olduğunu sözlerine ekledi.

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