16 Ağu 2020 03:31
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News Code: 83908248
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Tahran Üniversitesi dünyanın en iyi 400 üniversitesinden biri

Tahran Üniversitesi dünyanın en iyi 400 üniversitesinden biri

Tahran, İRNA- İslam Dünyası Bilim Kaynak Veritabanı Başkanvekili Muhammed Cevad Dehgani, Şanghay Üniversite son sıralamasına göre, İran'ın en iyi üniversitesi Tahran Üniversitesi'nin dünyanın en iyi 400 üniversitesi arasında yer aldığını duyurdu.

Şanghay Üniversite Sıralaması'nın en saygın üniversite sıralalarından biri olduğuna değinen Dehgani, Şanghay Üniversite Sıralaması'nın ilk defa 2003 yılında yayınlanmasından beri her yıl güncelleşerek sıralamaları açklamayı sürdürdüğünü ifade etti.

Dehgani konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Şanghay Üniversite'nin 2020 sıralamasında bin üniversite yer aldı. Bunların arasında Harvard ve Stanford ile Cambridge ilk üçte yer alırken, İran'dan 12 üniversite, dünyanın en iyi bin üniversite arasında kendine yer bulabilidi. İran üniversiteleri ilk defa 2017 yılında Tahran Üniversitesi ile bu sıralamadaya yerleşti.'

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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