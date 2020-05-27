İran Makine Mühendisleri Konferansı'na dünya üniversiteleri 110 makale ile katıldı

Kısaca ISME2020 olarak bilinen konferansın bugün başlayarak 3 gün boyunca devam edeceğine değinen Nurazer, alınan 1100 makaleden 560'ının kabul edildiğini ve makalelerinin kalitesinin çok yüksek olduğunu duyurdu.

Konferansın ana amaçları arasında bilimsel temellerin güçlendirilmesi, çeşitli araştırmacılarla bilim ve fikir alışveirşinde bulunulması ve sanayi ile üniversite öğretim görevlileri arasında iletişim sağlanması gibi hedefler olduğuna dikkati çeken Nurazer, bu yılki konferansın korona salgını nedeniyle sanal olarak düzenlendiğini belirtti.

Emirkebir Üniversitesi Rektörü de yaptığı açıklamada 3. kuşk üniversitelere adım atmayı amaçladıklarına değinerek, 'Halihazırda üniversitemizde 230 bilgi tabanlı şirket mevcut. Bu yılsonu bu sayının 300'u aşması bekleniyor. 3. kuşak üniversite, maharetin çoğalması, inovasyon ve girişimciliği ön planda tutuyor' dedi.

Emirkebir Üniversitesi'nde düzenlenen İran Makine Mühendisleri Derneği 28. Uluslararası Konferansı (ISME2020), her yıl başkent Tahran'da düzenlenir. Bu konferansa mühendisler, öğrenciler, araştırmacılar, sanayiciler ve diğer gruplardan birçok kişi katılmaktadır.