İran’ın 5 üniversitesi Asya’nın en iyi 100 üniversitesi arasında yer aldı

Dehgani yaptığı açıklamada, Times Derecelendirme Sitesinin 2020 Asya üniversiteleri derecelendirme listesini yayınladığınnı belirterek, listede İran’a 40 üniversiteye yer verildiğini ve bunlardan 5’inin ilk yüz üniversite içinde olduğunu söyledi.

Dehgani, listede Japonya’dan 110 üniversite yer aldığını ve Tokyo üniversitesinin de listenin başında olduğunu söyledi.

Dehgani, İran’dan listeye 40 üniversite girdiğini ve Babol Nuşirvan Sanayi, Şerif Sanayi ve Emir Kebir Sanayi üniversitelerinin 48, 75 ve 83. Derecelerde yer aldığını söyledi.

Dehgani, Tahran Bilim ve Teknik ve Yasuc üniversitelerinin de bu listede ilk 100 üniversite arasında yer aldıklarını söyledi.

Dehgani bu listede geçen sene İran’dan 20 üniversite yer alldığını bu rakamın da bu sene 40’a yükseldiğini söyledi.

Dehgani listede üniversite sayısı bakımından İslam ülkeleri arasında İran’dan sonra Türkiye ve Pakistan’ın ikinci ve 3. Sıralarda yer aldıklarını söyledi.

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2012