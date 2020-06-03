Amerika’da tutuklu bulunan İranlı bilim adamı ülkeye getirildi

İran Dışişleri Bakanı Mohamma Cevad Zarif, dün yaptığı açıklamada, Prof. Askeri’nin uçağının İran’a doğru hareket ettiğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de iki gün önce basın toplantısında ABD'de tutsak takasının son durum hakkında, ’Askeri'in davası sona erdi ve sanırım önümüzdeki iki veya üç gün içinde herhangi bir sorun ve yeni engel olmazsa ülkeye geri dönecek’ dedi.

İran'ın saygın üniversitelerinden Şerif teknik Üniversitesi profesörü olan Sirus Askeri 10 Mart 2020 tarihinden beri ABD Alexandria gözaltı merkezinde tutuklu bulunuyor ve İran'a gönüllü olarak dönmeyi amaçlıyor. ABD Göçmen Ofisi, onun yurda dönüşü veya geçici serbest bırakılması için izin vermemektedir. ABD Göçmen Ofisi ayrıca Asgeri'nin büyük solunum sorunları yaşamasına rağmen ona koruyucu maske kullanmasına bile karşı çıkmıştır.

59 yaşındaki İranlı bilim adamı, Kasım 2019'da Ohio Üniversitesi'nden üniversite faaliyetlerinde ticari sırları gizleme suçundan beraat etmesine karşın, vizesinin iptal edilmesi nedeniyle hala ABD Göçmen Ofisi tarafından tekrar vizesini iptal ettiği için tutuklandı.

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2012