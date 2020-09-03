İran, Times 2021 listesinde bölgede birinci sırada yer almaktadır

Times derecelendirmesinnde 2012 ile 2014 yılları arasında İran’dan sadece bir üniversite varken, bu rakam 2015 yılında bu rakam iki, 2016 yılında 8, 2017 yılında 13, 2018 yılında 18, 2019 yılında 29 ve 2020 yılında 40 üniversite oldu.

2021 yılında 7 üniversitenin ilave edilmesi ile İran, dünya genelinde 1527 üniversite arasında 93. Sırada yer aldı.

Times 2021 derecelendirmesinde İslam ülkelerinden 21 ülke görülmektedir ve üniversite bakımından İran 47 üniversite ile birinci sırada yer almaktadır.

Daha sonra Türkiye 43, Mısır 21, Pakistan 17, Malezya 15, Cezayir ve Arabistan 10’ar, Endonezya 9 üniversite ile yer almaktadır.

En iyi üniversite bakımından Arabistan 201-250 sıralamasında, İran, Lübnan, Malezya, Katar ve BAE 301-350 sıralamasında, Mısır, Türkiye, Nijerya, Uganda ve Ürdün 401 ile 450 sıralamasından yer almaktadırlar.

İslam ülkeleri arasında sadece 18 üniversite 500. Sıranın altında yer almaktadır.

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2012