İran üniversite rektörleri dünyanın ileri gelen bilim adamları ile korona hakkında yazıştılar

İran Bilim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ikili ve çoklu düzeyde yapılan bu araştırmaların hedefi, İranlı ve diğer ülke bilim insanları arasında diyalog yaratarak, bilimsel sorunların yanında ambargo adı altında insanlığın karşı karşıya olduğu soruna da dikkat çekmek olduğu ifade edildi.

Koronavirüsün yaygınlaşması ile birlikte, bu hastalıkla mücadelede uluslararası düzeydeki başarılardan yararlanma ve İran aleyhindeki ambargolar dikkat çekmek İran Bilim Bakanlığının gündemine alınmıştır.

Bu yazışmalar Çin, Japonya, Rusya, İtalya, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Romanya, Finlandiya, Polonya, Fransa, Almanya, Fransa, Avusturya, Güney Kore, Lübnan, Irak, Senegal, Hindistan ve Umman dahil olmak üzere dünyanın çeşitli üniversitelerinin rektörleri ile yapılmıştır ve gönderilen mektuplarda İran üniversitelerin rektörleri İran’ın korona ile mücadelesine zarar veren ve engel oluşturan ambargolara itirazlarını bildirmişlerdir.

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2012