17 Haz 2020 12:55
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İranlı araştırmacıların makalesi Nano alanında en iyi makaleler arasında yer aldı

İranlı araştırmacıların makalesi Nano alanında en iyi makaleler arasında yer aldı

Tahran, IRNA- Motemed Kanser Araştırmaları araştırmacıları tarafından kaleme alınan makale, Nature dergisinin Nano Teknoloji ile ilgili makaleleri arasından en iyi yüzde birlik makaleler arasında yer aldı.

Motemed Kanser Araştırmaları araştırmacıları Nano Teknolojiden yararlanarak kanser teşhisinde geliştirdikleri yöntemi bir makale şeklinde Nature Bilim Dergisinde yayınladılar.

Motemed Kanser Araştırmaları Başkanı Keyvan Mecidzade yaptığı açıklamada, NanoTeknolojinin hastalıkların hızlı teşhisinde araştırmacılar için büyük bir pencere açtığını söyledi.

Mecidzade geliştirdikleri yöntemde gümüş zerreciklerinden yararlanılarak bir Nano Kampozit ile daha dikkatli şekilde kanser teşhisinin mümkün olduğunu söyledi.

Merkezin araştırmacılarından Morteza Negib de bu yöntemin departmanın araştırmacıları tarafından geliştirildiğini belirterek bu hususta iki makale yayınlandığını söyledi.

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2012

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