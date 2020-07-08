İran geleneksel tıp bilimi üretiminde dünya beşincisi

Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Etnofarmakoloji Dergisi, Çin, İngiltere, Portekiz, Bulgaristan, Almanya, Polonya ve Avusturya'dan araştırmacıların oluşturduğu iş birliği sonucu elde ettikleri ve Weeb of Science ISI veritabanında yayınlanan verilere dayanarak, İran'ın 2011-2018 yılları arasında yerli farmakoloji, geleneksel tıp ve şifalı bitkiler alanındaki bilim üretimi konusunda dünyada beşinci sırada yer aldığını duyurdu. Bu dönemde 2439 makale ile bu alanda yayınlanan tüm makalelerin yüzde 6.3'ü İran'a aitti.

Aynı dönemde geleneksel tıp ve şifalı bitkiler dalında klinik staj konusunda yayınlanan dünyanın en çok kaynak gösterilen 10 makalesinden dördü İranlı araştırmacılara aittir. Tahran Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile İslami Azad Üniversitesi de bu alanda dünyanın en iyi beş bilim ve araştırma merkezi arasında yer aldı.

Geleneksel tıp ve yerel farmakoloji konusunda dünyanın en saygın ve en önemli dergilerinden biri olarak bilinen Etnofarmakoloji Dergisi'nde yayınlanan makaleler, 2019 yılında ISI veritabanında yayınlanan geleneksel tıp alanındaki en saygın makalelerin yüzde 10'unu oluşturdu.

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