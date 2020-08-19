19 Ağu 2020 22:38
Journalist ID: 1942
News Code: 83915213
0 Persons

Uluslararası Genetik kongresine iki bine aşkın araştırmacı katıldı

Uluslararası Genetik kongresine iki bine aşkın araştırmacı katıldı

Tahran, IRNA- İran ve İtalya’nın ortaklaşa düzenlediği 4. Uluslararası Genetik Konferamsına dünya genelinde iki bini aşkın araştırmacı katıldı.

Kongrenin Bilimsel Genel Sekreteri Cevad Mola, yaptığı açıklamada sanal ortamda düzenlenen kongrede 40 gün zarfında 1500 makale sunulacağını söyledi.

Geçen senelerde kongrenin normal şekilde düzenlendiği içi daha kısa sürdüğünü ifade eden Mola, bu sene sanal ortamda düzenlenen kongrenin 45 gün süreceğini söyledi.

İran Genetik Derneği Başkanı Mahmud Tolayi de İran’ın genetik hazinelerden dolayı dünyanın 10 üstü ülkesi olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
9 + 2 =