Uluslararası Genetik kongresine iki bine aşkın araştırmacı katıldı

Kongrenin Bilimsel Genel Sekreteri Cevad Mola, yaptığı açıklamada sanal ortamda düzenlenen kongrede 40 gün zarfında 1500 makale sunulacağını söyledi.

Geçen senelerde kongrenin normal şekilde düzenlendiği içi daha kısa sürdüğünü ifade eden Mola, bu sene sanal ortamda düzenlenen kongrenin 45 gün süreceğini söyledi.

İran Genetik Derneği Başkanı Mahmud Tolayi de İran’ın genetik hazinelerden dolayı dünyanın 10 üstü ülkesi olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012