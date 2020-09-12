İran'ın Avrupa Birliği yeni Büyükelçisi, güven mektubunu Avrupa Konseyi Başkanı'na sundu

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Michel ile bir araya gelen Dehgabi bu görüşmede, Nükleer Anlaşma ile ilgili son gelişmeleri değerlendirmenin yanı sıra, Nükleer Anlaşma'nın üye ülkeler tarafından korunması ve ABD'nin yasadışı karar ve eylemlerine karşı mücadelenin öneminin altını çizdi.

İran'ın terörle mücadeledeki rolüne işaret eden Dehgani, İran'ın bölge ve AB ülkeleri ile çeşitli alanlarda iş birliği yapmaya ve ilişkilerin normale dönmesi için hazır olduğunu ifade etti.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran ile AB arasındaki ilişkilerin önemine dikkati çekerek, İran ile bölgedeki komşu ülkeleri arasında iyi ilişkiler kurmanın barış ve güvenliği koruduğunu ve bunun AB için yararlı olacağını söyledi.

Dehgabi üç hafta önce de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Gertrud von der Leyen'e da güven mektunu sunmuştu.

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