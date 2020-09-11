Zarif: Avrupa, Amerika’nın ekonomik terörizmini reddetmeli

Zarif, Twitter hesabından bu mesajı yazdı.

Zarif, ‘’İran nükleer silahları mezhepsel ve stratejik nedenlerle reddediyor, bu her hangi bir anlaşmadan daha ağırdır.’’ diye yazdı.

Zarif, ‘’ Eğer 3 Avrupa ülkesi ve AB, KOEP’te temin edilen güven arttırıcı eylemlerin ve şeffaflığın tam uygulamasını istiyorlarsa, Amerika’nın BM Güvenlik Konseyindeki yıkımlarını reddettikleri gibi ekonomik terörizmini reddetmeliler. ‘’ dedi.

Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanları dün yaptıkları görüşmede Amerika’nın İran aleyhindeki BM ambargolarını geri getirmesini reddettiler ve KOEP’in korunması gereğine vurgu yaptılar.

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