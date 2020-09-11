11 Eyl 2020 10:51
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News Code: 84034699
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Zarif: Avrupa, Amerika’nın ekonomik terörizmini reddetmeli

Zarif: Avrupa, Amerika’nın ekonomik terörizmini reddetmeli

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Avrupa Troykası liderlerine hitaben, ‘’ Eğer Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) tam uygulanmasını istiyorsanız, Amerika’nın ekonomik terörizmini reddetmelisiniz. ‘’ dedi.

Zarif, Twitter hesabından bu mesajı yazdı.

Zarif, ‘’İran nükleer silahları mezhepsel ve stratejik nedenlerle reddediyor, bu her hangi bir anlaşmadan daha  ağırdır.’’ diye yazdı.

Zarif, ‘’ Eğer 3 Avrupa ülkesi ve AB, KOEP’te temin edilen güven arttırıcı eylemlerin ve şeffaflığın tam uygulamasını istiyorlarsa, Amerika’nın BM Güvenlik Konseyindeki yıkımlarını reddettikleri gibi ekonomik terörizmini reddetmeliler. ‘’ dedi.

Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanları dün yaptıkları görüşmede Amerika’nın İran aleyhindeki BM ambargolarını geri  getirmesini reddettiler ve KOEP’in korunması gereğine vurgu yaptılar.

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