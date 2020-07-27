İsviçre, hümaniter kanal aracılığıyla İran'la ilk ticari işlemin gerçekleştiğini duyurdu

İsviçre Ekonomik İşler Sekreteryası'ndan yapılan açıklamada, 'İsviçre Hümaniter Ticaret Önlemleri SHTA isimli kanalın uygulanma işlemlerinin ilerlediğini ve bu ticaret işlemlerine daha fazla şirketin katılacağını bildirmek isteriz. Bu kanal aracılığıyla daha fazla muamele ve işlemler yapılmalıdır' ifadesi kullanıldı.

İran'la yapılan bu hümaniter ticari işlemi yapan İsviçre firmasının adı açıklanmazken, yapılan ticari muamelenin tekerrürle kan aktarımı yapılan hastaların demir tevavisinde kullanılan bir kanser ilacı olduğunu belirtildi.

İsviçre Ekonomi Bakanlığı İkili İlişkiler Ekonomi Bölümü Başkanı Erwin Bollinger ise daha önce yaptığı açıklamada, İran ile İsviçre arasında mal transferi için oluşturulan ticari mekanizma çerçvesinde çok kısa zamanda birçok şirket ve firmanın faaliyete başlayacaklarını belirterek, bu mekanizmanın İran'a ilaç transferini garantilediğini vurgulamıştı.

İRNA Londra muhabirine açıklamalarda bulunan Bollinger, İran ile İsviçre arasında tarım ve ilaç ürünlerinin transferi için yeni oluşturulan mekanizma hakkında bilgiler vererek, bu mekanizmayı birçok firmanın kullanmak istediğini dile getirmişti.

ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinden sonra yaptırım listesinde olmayan malların bile işlem ve transferinin yapılmasının çok zor olduğuna dikkati çeken İsviçreli yetkili, ülkesinin bu mekanizmanın ortaya çıkması için uluslararası koordinasyonları yaptığını ve mekanizmanın öneminin, bunu kullanarak İran'a ilaç transferini mümkün kıldığını sölyemişti.

3 AB ülkesinin geçtiğimiz yıl İran'la ticaret için kurdukları INSTEX isimli mali mekanizma ile yeni kurulan araç arasındaki farklara değinen Bollinger, 'INSTEX, AB ülkeleri tarafından tescil edildi, ancak biz ABD yetkilileri ile iletişime girerek bunu oluşturduk' diye eklemişti.

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