2 Eyl 2020 12:24
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı:

Viyana zirvesine katılanlar, ABD'nin İran'a yaptırım uygulama teklifini reddettiler

Viyana zirvesine katılanlar, ABD'nin İran'a yaptırım uygulama teklifini reddettiler

Moskova,İRNA- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Viyana'daki düzenlenen Nükleer Anlaşma toplantısına katılanların ABD'nin İran'a yaptırımları yeniden uygulamaya koyma teklifini reddettiğini söyledi.

Salı akşamı Viyana'da düzenlenen Nükleer Anlaşma toplantısına katılan Rusya'nın baş nükleer müzakerecisi Ryabkov, ’Nükleer Anlaşma katılımcılarının İran'ın nükleer programına ilişkin ABD'nin teklifini reddetme (İran'a yaptırım uygulama) konusunda önemli bir tutarlılık sürecine tanık oluyoruz’dedi.

Ryabkov,’Bugünkü toplantının sonucunun New York'taki ortaklarımızın gerektiği gibi çalışmaya devam etmelerine yardımcı olacağından eminiz’diye belirtti.

Ryabkov, toplantıya katılan tüm katılımcıların düzeni sağlama konusundaki kararlılıklarını yinelediğini kaydetti.

Ryabkov, Viyana Zirvesi'ne katılan taraflar nükleer anlaşmanın mevcut uygulama sürecine ilişkin değerlendirmelerini açıkladılar ve düzeni sağlama şansını artırmaya yönelik adımları görüştü.

Bu toplantı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı ve  AB Dış Politika Komiseri Yardımcısı Helga Schmid eşbaşkanlığında 4 + 1 Grubu'nun İran Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları ve Siyasi Direktörler düzeyinde gerçekleştirildi.

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