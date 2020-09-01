Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu 16. Toplantısı Viyana'da başladı

Viyana'daki Koburg Oteli'nde düzenlenen bu toplantıya İran'ın yanı sıra, Nükleer Anlaşma'ya bağlı kalan Almanya, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya temsilcileri ile AB temsilcisi katıldı.

Nükleer Anlaşma'ya üye ülkelerin düzenlediği toplantı rutin bir toplantı olarak üç ayda bir yapılmasına rağmen bu defa korona salgını nedeniyle 3 ay gecikme ile yapıldı.

Dün Viyana'ya gelen ve ilk etapta Avusturya Dışişleri Bakanı ile görüşen Iraçı, bugünkü toplantında sonra da UAEK Genel Müdürü Grossi ile bir araya gelecek.

Irakçı'nın ifadesine göre, dünyanın şu anki gündemi, dünya toplumunun şu an ABD'nin çabalarına nasıl karşı koyacağı konusudur.

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