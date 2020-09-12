İran sebze ihracatı açısından dünya beşincisi ve Ortadoğu birincisidir

İran'ın farklı iklimlere sahip olması nedeniyle dünyanın en büyük sebze üreticisi ülkelerinden biri olduğuna değinen Latifi, 'Bu yılın ilk beş atında bir milyon 94 bin 539 ton ağırlığında 241 milyon 167 bin 512 dolar değerinde sebze ihracatı gerçekleşti' dedi.

Dünyadaki toplam sebze ticaretinin 3 milyar doları aşkın bir rakam olduğuna işaret eden Latif, 'İran'ın yılın ilk 5 ayında 241 milyon dolarlık sebze ihracatı, yapması, iyi yönetim ve paketleme ile çok büyük bir sıçrama yaşayabilir' değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Azerbaycan, İngiltere, Kanada, Avustralya, Bahreyn, Almanya, Rusya, Almanya, Macaristan, Kazakistan ve Irak dahil 37 ülkenin İran sebze ihracat piyasası ülkeler olduğunun altını çizen Latifi, 'Itak 109 milyon dolarlık ithalatla ilk sırada yer alırken, BAE 53 milyon dolar ve Umman 12 milyon dolar sebze ithalatı ile İran sebze ihracat piyasasındaki ilk üç ülke olarak kayıtlara geçti' diye ekledi.

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