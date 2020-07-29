İran çiçek ve bitki üretiminde dünya 17.'sı

İran'ın çiçek ve bitki ihracat piyasalarına değinen Latifi, 'Irak 1543 ton ağırlığında 2 milyon 389 bin değerinde çiçek ithalatı ile ilk sırada yer alırken, Vietnam 15 ton çiçek ithalatı ile ikinci sırada yer aldı. Öte yandan Hollanda bu dönemde İran'dan 5 tonun üzerinde Isparta gülü ve Ermenistan 226 ton bitki ithal etti' dedi.

İran'ın çiçek ve bitki ihracat ürünleri içinde ağaç türleri, meyve, bitkiler, çiçek gonçası ve diğer süs çiçeklerinin yer aldığına dikkati çeken Latifi, 'Çiçek ve bitki ithalatı konusunda ise yılın ilk 3 ayında Türkiye, Almanya ve Hollanda'dan 121 bin 172 dolar değerinde 28 tonu aşkın çiçek ve bitki ithal edildi' ifadesini kullandı.

İran'ın çiçek ve bitki üretimi alanında dünyada 17. sırada, ihracatta ise 107. sırada yer aldığının altını çizen Latifi, 'Yıllık üretilen 3 milya çiçek ve bitki demetinden 200 milyonu ihraç edilmektedir. Bunlardan 100 milyon demeti apartman çiçekleri oluştururken, bu sektörün ülkemiz için döviz getirisi 200 milyon dolar civarındadır' diye ekledi.

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