5 Ağu 2020 11:57
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Tıbbi bitkilerin yıllık ihracatı 500 milyon dolara ulaştı

Tıbbi bitkilerin yıllık ihracatı 500 milyon dolara ulaştı

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve Teknoloji Başkanlığı Geleneksel Tıp ve Şifalı Bitkiler Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Geliştirme Merkezi Sekreteri Muhammed Hasan Üsare, 'Tıbbi bitkilerin yıllık ihracatı yaklaşık 500 milyon dolara ulaşmış durumda' dedi.

İRNA ile yaptığı açıklamada Aasre'Bu alandaki toplam ihracatın yaklaşık 350 milyon doları safranla, yaklaşık 150 milyon doları ise diğer şifalı bitkilerle ilgilidir.'diye belirtt.

Üsare,Tıbbi bitkilerin ürünlerin işlenmesi olarak ihracatını açıklayarak, ’Tıbbi bitkilerden ürünlerin üretimi bir katma değer olarak kabul edilir.Örneğin, bazı şirketler safran ihraç etmek yerine,  meyve suyu, toz ve efervesan tabletler gibi ürünler ihraç etmektedir ve bu ürünler iyi şekilde karşılandılar’diye belirtti.

Doğal ürünler için eczaneler kurulsun 

Ülkedeki doğal ürünler için eczane kurma ihtiyacını vurguladı ve şunları söyledi: 'Kimyasal eczanelerle birlikte, bu eczaneler kurulabilir.'

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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