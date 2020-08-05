Tıbbi bitkilerin yıllık ihracatı 500 milyon dolara ulaştı

İRNA ile yaptığı açıklamada Aasre'Bu alandaki toplam ihracatın yaklaşık 350 milyon doları safranla, yaklaşık 150 milyon doları ise diğer şifalı bitkilerle ilgilidir.'diye belirtt.

Üsare,Tıbbi bitkilerin ürünlerin işlenmesi olarak ihracatını açıklayarak, ’Tıbbi bitkilerden ürünlerin üretimi bir katma değer olarak kabul edilir.Örneğin, bazı şirketler safran ihraç etmek yerine, meyve suyu, toz ve efervesan tabletler gibi ürünler ihraç etmektedir ve bu ürünler iyi şekilde karşılandılar’diye belirtti.

Doğal ürünler için eczaneler kurulsun

Ülkedeki doğal ürünler için eczane kurma ihtiyacını vurguladı ve şunları söyledi: 'Kimyasal eczanelerle birlikte, bu eczaneler kurulabilir.'

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