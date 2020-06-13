İran çiçek ve süs bitkileri ihracatından 40 milyon dolar elde etti

Tarım Cihadı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl İran'a ithal edilen çiçek ve süs bitki ithalat hacminin 15 milyon dolar kadar olduğuna değinen Takavi, bu sektördeki ihracatın ülkeye döviz girdisi sağlayabileceğini ifade etti.

İran'da açık ortam ve sera olmak üzere 7800 hektar alanındaki tarım arazisinde çiçek ve süs bitkisi yetiştirildiğine dikkati çeken Takavi, ülkede yıllık 4 milyar çiçek ve süs ağacının yetiştirildiğini söyledi.

Geçen yıl bu sektördeki üretimin yüzde 22-25 arası büyüdüğünün altını çizen Takavi, 'Bu alanda doğrudan ve dolaylı olarak 150 binin üzerinde kişi istihdam edilmekte ve bu konuda büyük yatırım yapılmıştır' dedi.

Korona salgını sonrası çiçek ve süs bitkileri üretimi ile ihracatının zorlaştığını belirten Takavi, İran'da üretilen çiçek ve süs bitkilerinin dünya pazarında alıcı bulduğunu ve geçen yılki pazarlar arasında Azerbaycan, Türkmenistan, Ermenistan, Irak ve Rusya gibi ülkelerin yer aldığını sözlerine ekledi.