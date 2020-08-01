Hoy'dan Avrupa ülkelerine 250 milyon dolarlık ihracat

Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilçesine bağlı Hoy Gümrük İdaresi'nde incelemelerde bulunan Timuri, 250 milyon dolarlık ihracatın 118 bin ton mal ihraç edilerek elde edildiğini ve bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre ağırlık olarak iki kat, değer olarak ise 5 kat artış yakaladığını ifade etti.

Hoy ilçesinin en büyük ihracat kapasitelerinden birinin demiryolu gümrüğünün ilçede bulunduğu olduğunu dile getiren Timuri, bunun Batı Azerbaycan ilçesinde eşsiz, yurt çapında ise eşi az görülen bir konu olduğunu kaydetti.

Hoy demiryolu gümrüğünün bu yılki ihracattaki payının 100 bin ton ağırlığında 233 milyon dolar değerinde ihracat olduğuna işaret eden Timuri, 'Bu ihracat 2400 lokomotifle ve bütün sağlık kurallarına uyularak yurt dışına ihraç edildi' açıklamasında bulundu.

Bu dönemde 18 bin ton ağırlığında 16 bin 500 dolar değerinde Hoy İç Gümrüğü'nden ihracat yapıldığına dikkati çeken Timuri, Türkiye, Irak ve BAE gibi komşu ülkeleri yanı sıra Avrupa ülkelerinin Hoy'dan yapılan ihracat piyasaları olduğunu ve bu ülkelere genellikle bisküvi maden taşı, meyve suyu, izogam, meyve konsantresi, tuz ve tarım ürünleri gibi malların ihraç edildiğini sözlerine ekledi.

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