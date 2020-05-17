Geçen yıl Mazenderan'dan 200 milyon dolarlık kivi ve narenciye ihracatı yapıldı

Mazenderan İl Hükümet ve Özel Sektör Diyalog Konseyi'nin toplantısında konuşan Golçub, bu dönemde 111 milyon dolar değerinde 158 bin ton kivi ihraç edildiğini açıkladı.

Geçen yıl Mazenderan ilindeki portakal ihracat miktarının yaklaşık 89 milyon dolar değerinde 184 bin ton ağırlığında olduğuna değinen Golçub, ’istatistiklere göre, ilin kivi ihracatı geçen yıl, bir önceki yıla göre ağırlık açısından yüzde 12, değer olarak ise yaklaşık yüzde 17 oranında büyüdü. Narenciye ihracat miktarı da bir önceki yıla kıyasla ağırlık açısından yüzde 138, değer olarak ise %104 arttı’ dedi.

Mazenderan gümrüklerinden bu ilde üretilen narenciye ve kivinin ihraç edilmemesinin temel nedenlerinden birinin, bir uluslararası nakliye şirketinin bulunmaması ve il içindeki yüksek sevkiyat maliyetlerin olduğunu kaydeden Golçub, ‘Ülkede üretilen toplam 220 bin ton kivinin 180 bin tonu Mazenderan ilinde üretilmektedir. Yaklaşık sekiz bin hektarlık kivi bahçelerinden 6.500 hektarı da ilimizde yer almaktadır’ ifadesini kullandı.

Mazenderan ilindeki 160 bin hektarlık meyve bahçelerinin 110 bin hektarı, narenciye bahçeleridir. Narenciye bahçelerinin yüzde 70'i farklı portakal türlerinden oluşmakta ve bahçelerin yüzde 80'i Thomson portakal ağaçlarından oluşmaktadır.

Ortalama olarak, Mazenderan'da narenciye üretimi yılda 2.5 milyon ton olup, bunun 1.750 milyon tonundan fazlası portakal, bunun da 1.4 milyon tonu Thomson portakalıdır.