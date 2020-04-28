Geçen yıl tarım ve gıda sektörü ülkeye 5.8 milyar dolar döviz geliri sağladı

Geçtiğimiz yıl tarım ve gıda sektörünün yaklaşık 7.104 bin ton ağırlığında 5 milyar 821 milyon dolar değerinde yurt dışına ihracat yaptığına dikkati çeken Şeceri, geçen yıl 6 milyon 941 bin ton ağırlığında 6 milyar 392 milyon dolar değerinde ithalat yapıldığını da belirtti.

Tarım sektörünün ana ihracat kalemlerine değinen İranlı yetkili, '749 bin ton karpuz, 740 bin ton elma, 573 bin ton taze domates, 480 bin ton taze patates, 395 bin ton soğan ve arpacık soğan, ağırlık açısından beş önemli ihracat kalemini oluşturdu’ dedi.

Şeceri, 724 milyon dolar taze veya kuru fıstık, 362 milyon dolar taze elma, 259 milyon dolar domates, 241 milyon dolar taze veya kurutulmuş fıstık çekirdeği ve 176 milyon dolar karpuz ihracatı yapıldığını ve bunların 5 ana döviz girdisi sağlayan tarım ürünü olduğunu dile getirdi.

Tarım ve gıda ihracatında alt grupların ağırlığına atıfta bulunan Bakan Yardımcısı, 1 milyon 954 bin ton ağırlığında 2 milyar 727 milyon dolar değerinde bahçe alt sektörü, 4 milyon 416 bin ton ağırlığında 2 milyar 92 milyon dolar değerinde tarım alt sektörü, 586 bin ton ağırlığında 719 milyon dolar değerinde kuş ve kümes hayvanları ile yemleri grubu 127 bin ton ağırlığında 249 milyon dolar değerinde balıkçılık alt sektörünün döviz geliri sağladığını sözlerine ekledi.