İran geçen yıl 47 milyon dolar değerinde incir ihracatı yaptı

Tarım Cihadı Bakanlığı'nın haberine göre, ülkede incir üretim miktarının resmi olarak 104 bin ton üzerinde olduğunu belirten Celili Mukaddem, bu miktar ürünün 59 bin hektar alanında ekim yapılarak elde edildiğini dile getirdi.

Hedef piyasaların taleplerine uygun üretimin, ihracatın gelişiminde büyük rol oynadığını ifade eden Celili Mukaddem, 59 bin hektarlık ekim alanından 40 bin tonun kuru tarım aracılığıyla elde edildiğini ve Fars ilinin ülkenin önde gelen kuru incir üreticisi ve ihracatçısı olduğunu kaydetti.

Uluslararaı standartlar uyarınca kalite ve üretim artırımının incir ihracatına katkı sağlayacağının altını çizen Celili Mukaddem, Tarım Cihadı Bakanlığı'nın bu yılki hedeflerinden birinin ihracatı geliştirmek olduğunu belirtti.

Celili Mukaddem ayrıca geçen yıl yurt dışına 620 bin ton ağırlığında 500 milyon dolar değerinde tropikal meyve ihracatının yapıldığını duyurdu.

İran genelinde tropikal ve yarı tropikal meyve ekim alanının 730 bin hektarı bulduğuna dikkati çeken Celili Mukaddem, bu sektörde 8.1 milyon ton meyve üretildiğini söyledi.

Tropikal ve yarı tropikal meyvelerin İran bahçe ürünlerindeki payının yüzde 40 olduğuna dikkati çeken Celili Mukaddem, bu sektörüdeki başlıca ürünlerin üretim miktarı açısından sırasıyla turunçgiller, hurma, nar ve incir olduğunu dile getirdi.

Turunçgillerden üretiminde dünya yedincisi olduklarını belirten Celili Mukaddem, 'Tarım Cihadı Bakanlığı olarak yeni bahçe yöntemlerini kullanarak, bahçe ürünlerindeki verimliliği artırmayi hedefliyoruz' diye ekledi.