Buşehr ilinden yurt dışına 24 milyon ton ihracat

Yurt dışına ihraç edilen malların değerinin 8 milyar 490 milyon dolar olduğunu dile getiren Karabeyli, 'Geçen yıl gaz kondensatı dışında Buşehr il gümrüklerinden yurt dışına 23 milyon 727 bin ton ağırlığında 7 milyar 627 milyon dolar değerinde ihracat yapılarak, ağırlık açısından bir önceki yıla göre yüzde 19 artış gösterdi' dedi.

Buşehr'den yurt dışına ihracatı yapılan başlıca ürünlerin petrokimya ürünleri, gaz kondensatı, mineraller ve meyve ve sebze gibi ürünlerdne oluştuğuna değinen Karabeyli, ihracatın genellikle Türkiye, Pakistan, Brezilya, BAE, Çin, Afganistan, Hindistan, Güney Kore ve Katar gibi pazarlara yapıldığını söyledi.

Karabeyli'nin belirttiğine göre, Buşehr gümrüklerinden yapılan ihracat genel olarak gaz kondensatı, petrokimya ürünleri ve diğer ürünler adlı 3 grupta sınıflandırılabilir.