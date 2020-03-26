Astara Demiryolu ile geçen sene 120 bin tonu aşkın ürün taşındı

Omidi yaptığı açıklamada Astara demiryolu ile geçen sene iki bin 158 vagon ile ürün ihraç edildiğini ve 3632 vagon ile 227 bin 158 ton ürün ithal edildiğini söyledi.

Geçen sene ihraç edilen ürünlerin değerini 36 milyon 733 bin 291 dolar ve ithal edilen ürünlerin değerin de 70 milyon 60 bin 605 dolar olduğunu ifade eden Omidi, ihracat ürünlerinin seramik, çimento, beyaz eşya, meyve, taş ve ithal ürünlerinin de MDF ve tahıl ürünleri olduğunu söyledi.

İran ve Azerbaycan Astara kentleri arasındaki demiryolu Mart 2018’de faaliyete başladı.

Azerbaycan ile sınır kenti olan Astara’da deniz, kara ve demiryolu sınırları bulunmaktadır.

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2012