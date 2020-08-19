19 Ağu 2020 23:11
Journalist ID: 1942
News Code: 83915226
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4 ayda komşu ülkelere 38 milyon dolar meyve suyu ihraç edildi

4 ayda komşu ülkelere 38 milyon dolar meyve suyu ihraç edildi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Gümrük İdaresi Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, yılın ilk 4 ayında (21 Mart-21 Temmuz) 38 milyon doları aşkın meyve suyunun ihraç edildiğini ve bunun büyük bölümünün komşu ülkelere olduğunu söyledi.

Latifi yaptığı açıklamada, 4 ay zarfında 48 bin tondan fazla meyve suyu ihracatı yapıldığını ve bunun parasal değerinin 38 milyon 107 bin dolar olduğunu söyledi.

Latiifi, ihraç edilen İran meyve sularının bazılarının karışık, bazılarının sebzelerle karışık, ve diğer çeşitlerden oluştuğunu söyledi.

İran meyve sularının 35 ülkeye ihraç edildiğini ifade eden Latifi, Almanya, Pakistan, Afganistan, Avustralya, Kanada, İsveç, Türkiye, Pakistan, Yeni Zelanda, Rusya, Norveç, Kuveyt ve Türkiye’nin bu ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Latifi bu dönem içinde 2 bin 111 ton meyve suyunun da Türkiye, Brezilya, Belçika, BAE, İspanya, Tayland, Hindistan ve İtalya’dan ithal edildiğini söyledi.

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