4 ayda komşu ülkelere 38 milyon dolar meyve suyu ihraç edildi

Latifi yaptığı açıklamada, 4 ay zarfında 48 bin tondan fazla meyve suyu ihracatı yapıldığını ve bunun parasal değerinin 38 milyon 107 bin dolar olduğunu söyledi.

Latiifi, ihraç edilen İran meyve sularının bazılarının karışık, bazılarının sebzelerle karışık, ve diğer çeşitlerden oluştuğunu söyledi.

İran meyve sularının 35 ülkeye ihraç edildiğini ifade eden Latifi, Almanya, Pakistan, Afganistan, Avustralya, Kanada, İsveç, Türkiye, Pakistan, Yeni Zelanda, Rusya, Norveç, Kuveyt ve Türkiye’nin bu ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Latifi bu dönem içinde 2 bin 111 ton meyve suyunun da Türkiye, Brezilya, Belçika, BAE, İspanya, Tayland, Hindistan ve İtalya’dan ithal edildiğini söyledi.

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2012