Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu ABD'nin tek taraflılığına karşı durmalı

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantısı'nın ABD'nin bu anlaşmayı ortadan kaldırmak için BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarını geri getirmeye çalıştığı bir dönemde düzenlenmesinin özel bir anlamı olduğunu kaydeden Irakçı, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin ABD'nin bu konseye sunduğu karar tasarısına karşı çıktıklarını belirterek, 'Doğal olarak bu ortamda bu toplantıyı yapmamız, özel önem taşımaktadır. Komisyonun tek duruş benimsemesini ve ABD'nin Nükleer Anlaşma'yı yok etmeye dönük çalışmalarına karşı karar almasın umuyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer Anlaşma'ya üye ülkelerin bu toplantıda yapıcı görüşmeler gerçekleştirmesini beklediklerini ile getiren Irakçı, 'Bugünkü toplantı rutin bir toplantı olarak üç ayda bir yapılmalı, ancak bu defa korona salgını nedeniyle gecikmeli olarak yapılmaktadır' diye konuştu.

Irakçı ayrıca toplantıda tek duruşun benimsenmesini ve ABD'nin Nükleer Anlaşma'nın ortadan kalkmasına yönelik çalışmalarına karşı kararlar alınmasını beklediklerini ifade etti.

Nükleer Anlaşma 16. Ortak Komisyon Toplantısı bugün İran ve 4+1 grubu üyelerinin dışişleri bakanlıklarından gelen heyetlerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek.

Dün Viyana'ya gelen ve ilk etapta Avusturya Dışişleri Bakanı ile görüşen Iraçı, bugünkü toplantında sonra da UAEK Genel Müdürü Grossi ile bir araya gelecek.

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