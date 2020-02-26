Nükleer Anlaşma 15. Ortak Komisyonu Toplantısı Viyana’da başladı

İran, Almanya, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları ve Siyasi Genel Müdürlerinin katıldığı toplantıya Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid başkanlık etti. İran heyetine de Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı başkanlık etti.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid, twitter hesabından yaptığı açıklamada, ’Viyana'da 2020 yılında düzenlenen ilk Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantısı için bulunuyorum. Toplantının amacı, anlaşmayı uygulamanın yanı sıra denetlemeye devam etmektir. Bu anlaşmayı korumak için ortak bir sorumluluğumuz var’ ifadesini kullandı.

Bugünkü toplantı, üç AB üyesi ülkenin Nükleer Anlaşma İhtilaf Çözüm Mekanizması'nın işletilmesini istemelerine rağmen yapılarak, bu istekle her hangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.

Dün, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, 26 Şubat'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak Nükleer Anlaşma 15. Ortak Komisyon Toplantısı'nın normal bir toplantı olduğunu ve Nükleer Anlaşma İhtilaf Çözüm Mekanizması ile bağlantılı olmadığını dile getirmişti.

15.'si düzenlenen bu komisyon toplantısından bir hafta önce Hollanda ve Avusturya dışişleri bakanlarının İran ziyaretleri dikkat çekti

İran, ABD'nin tek taraflı ve uluslararası yasalara aykırı biçimde çekildiği Nükleer Anlaşma'ya bağlı kalmasına rağmen, AB'nin anlaşmanın diğer tarafları olarak taahhütlerini ifa edememesi nedeniyle anlaşmadaki taahhütlerini birkaç adım içinde askıya aldığını duyurdu.

En son taahhütleri askıya alma adımı da 5 Ocak günü İran tarafından açıklandı. Bu adım doğrultusunda İran bundan sonra nükleer mesele konusunda her hangi bir sınırlamaya tabi olmayacaktır.

Ancak bunlara rağmen İran anlaşmadan beklediği ekonomik çıkarlarının sağlanması durumunda, taahhütlerini yeniden ifa etmeye hazır olduğunu defalarca dile getirmiştir.

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