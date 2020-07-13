13 Tem 2020 21:53
Journalist ID: 1942
News Code: 83854587
0 Persons

Irakçi: AB Dış Politika Komiserinin istişarelerinin sonucunu bekliyoruz

Irakçi: AB Dış Politika Komiserinin istişarelerinin sonucunu bekliyoruz

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Dışişleri Bakanı Zarif’i mektubunun AB Dış İlişkiler Yetkilisi Jasep Borrell’in eline ulaştığını ve istişarelerinin sonunun beklendiğini söyledi.

Irakçı, Zarif’in Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) sorunları çözüm mekanizmasının faal olduğunu belirterek, Borrell’in diğer KOEP üyeleri ile yapılacak toplantı hakkında görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Irakçi, Borrell’i istişarelerinin sonuçlarının beklendiğini söyledi.

Irakçi, ‘’Eğer KOEP’inn bir üyesi taahhütlerini yerine getirmezse veya taahhütlerini ayaklar altına alırsa karşı taran Ortak Komisyonuna başvurabilir. ‘’ dedi.

Irakçi, ‘’Bize göre 3 Avrupa ülkesinin yaptıkları taahhütlerinin tersidir ve bunu Ortak Komisyona bilirdik ve Ortak Komisyonda bunun için karar verilecektir. ‘’ ifadesini kullandı.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 1 =