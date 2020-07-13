Irakçi: AB Dış Politika Komiserinin istişarelerinin sonucunu bekliyoruz

Irakçı, Zarif’in Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) sorunları çözüm mekanizmasının faal olduğunu belirterek, Borrell’in diğer KOEP üyeleri ile yapılacak toplantı hakkında görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Irakçi, Borrell’i istişarelerinin sonuçlarının beklendiğini söyledi.

Irakçi, ‘’Eğer KOEP’inn bir üyesi taahhütlerini yerine getirmezse veya taahhütlerini ayaklar altına alırsa karşı taran Ortak Komisyonuna başvurabilir. ‘’ dedi.

Irakçi, ‘’Bize göre 3 Avrupa ülkesinin yaptıkları taahhütlerinin tersidir ve bunu Ortak Komisyona bilirdik ve Ortak Komisyonda bunun için karar verilecektir. ‘’ ifadesini kullandı.

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2012