Dışişleri Bakan Yardımcısı Viyana'da

İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi Kazım Garipabadi, bu haberi duyurarak, 'Irakçı bugün toplantıya katılacak heyetlerin başkanları ile ikili görüşmeler geçirecek. Ayrıca Nükleer Anlaşma üyesi ülkelerin ihtisas toplantıları bugün gerçekleşecek' dedi.

Garipabadi, 'Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantısı yarın düzenlenecek ve İran heyeti ile diğer heyetlerin ikili görüşmeleri, yarın da devam edecek' diye ekledi.

Irakçı'nın bu ziyaret kapsamında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi ve Avusturya Dışişleri Bakanı ile de bir araya geleceği belirtildi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish