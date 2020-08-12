BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) İran'a çekirge istilasına karşı kullanılan malzeme gönderdi

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, bu yardımların amacının İran'da çekirge istilası nedeniyle oluşan zararları telafi edip azaltmak olarak açıklandı.

FAO, kendi finansmanı ile yaptığı zorunlu teknik iş birliği programı çerçevesinde İran Bitki Koruma Kurumu ile iş birliği içinde 57 adet püskürtme cihazı ile 10 bin 400 litre tarım malzemesini İran'a teslim etti.

FAO İran Temsilciliği uzmanı Mehnaz Şabani konu ile ilgili yaptığı açıklamada, teslim alınan bu ekipmanın FAO'nun finansmanı ile İran'a verildiğini ve çekirge istilasına karşı mücadelede ülkemize katkı sağlayacağını ifade etti.

Çekirge istilasının şu an yoğunlukla Pakistan ve Hindistan'da görülen bir olay olduğuna dikkati çeken Şabani, geçen 9 ayda 406 bin hektar tarım arazisinin çeşitli püskürteçlerle temizlendiğini kaydetti.

Gıda ve Tarım Örgütü, açlığı yok etmek ve beslenme şartlarını iyileştirmek amacıyla 1943'te kurulan ve 1946'da Birleşmiş Milletler'in uzmanlık kuruluşu haline gelen bir örgüttür. Açlığa karşı mücadelede çok yönlü etkinlikleri vardır. Hükûmet ve teknik kuruluşların tarımı, ormancılığı ve balıkçılığı geliştirme projelerine aracı ve yardımcı olur. Bu tip konularda ülkeler düzeyinde teknik yardımlar sağlar. Eğitsel projeler geliştirerek, araştırmalar yapar ve seminerler verir. Dünyadaki tarımsal ürünlerin üretimi, tüketimi, ticareti ve depolanması, tabii kaynakların geliştirilmesi, ağaçlandırma gibi konularda danışmanlık yapar. İstatistikler tutarak bültenler yayınlar.

GTÖ'nün merkezi Roma'dadır. Buna bağlı olarak dünyada yayılmış çok sayıda büroları mevcuttur. 1960'lardan sonra çalışmalarını, daha çok tarım ürünlerinin geliştirilmesi ve protein eksikliğinin giderilmesi konularında yoğunlaştırmıştır. BM ülkelerinin çoğu GTÖ'nün üyesidir.

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