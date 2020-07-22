Bu senenin ilk 3 ayıda 21 bin tonu aşkı fıstık ihracatı gerçekleşti

İran Gümrük Müdürlüğü Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi yaptığı açıklamada, İran’ın bu süre zarfından 54 ülkeye fıstık ihracatı gerçekleştirdiğini belirtti.

Latifi, bu süre zarfında Çin’e 5547,, Almanya’ya 2982 ton, Irak’a 1866 ton, Rusya’ya 1455 ton ve Kazakistan’a 1129 ton fıstık ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Latifi, 2019 rakamlarına göre Amerika’nın 155, İran’ın 586, Hong Kong’un 303, Almanya’ın 112 ve Türkiye’nin 52.3 milyon dolar fıstık ihracatı olduğunu belirterek, bu sene zarfında Hong Kong’un 726, Almanya’nın 359, Çin’in 241, Vietnam’ın 190, Belçika ve Lügsemburg’ün 180 milyon dolar ile en fazla fıstık ithal eden ülkeler olduğunu söyledi.

Fıstık ticaretinnn İran’ın geleneksel tarım ihracat kalemlerinden olduğunu belirten Latifi, bu üründe ana rekahttps://twitter.com/Irna_Turkishbetin İran ve Amerika arasında yaşandığını söyledi.

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2012