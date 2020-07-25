İran erik üretiminde dünya dördüncüsü

Başkent Tahran'ın batısında yer alan Elburz iline bağlı Savucbulak ilçesindeki bahçelerde incelemelerde bulunan Muhammed Süleymani, 'Erik, tarım sektörünün ihracat yaptığı ürünlerin başında geliyorç Yıllık 40 bin ton İran eriği, Fars Körfezi'nde kıyıdaş ve komşu ülkelere ihraç edilmektedir' dedi.

Savucbulak'ta üretilen eriğin kalitesinin yüksek olduğuna işaret eden Süleymani, kaliteli ve yoğun lekilde üretilen ürünlerin çiftçiler için ekonomik yararı olduğunu söyledi.

Savucbulak Tarım Cihadi İlçe Kurumu Başkanı İrec Elmasi de burada yaptığı açıklamada, bu ilçede erik üretilen alanın 1400 hektar olduğunu ifade ederek, Elburz ilinde bu rakamın 1745 hektar olduğunu beirtti.

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