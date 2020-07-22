İran tarım ürünleri ihracatında yüzde 30 büyüme

Bu yılın ilk dört ayında yurt dışına ihraç edilen tarım ürünlerinin miktarının 2 milyon 706 bin ton olarak gerçekleştiğine değinen Cemal Erveneki, 'Böylece bu yılki ilk dört ayda, geçen yılın aynı döneminde 2 milyon 74 bin ton olan ihracat miktarı yüzde 30 artış yakaladı' dedi.

İhraç edilen tarım ürünlerinin 1 milyar 690 milyon dolar değerinde olduğuna dikkati çeken Cemal Erveneki, geçen yılın aynı dömeminde 1 milyar 582 milyon dolar olan ihracat değerinin de yılınilk dört ayında yüzde 6.8 yükseldiğini gösterdiğini ifade etti.

Başlıca ihracat mallarının fıstık, domates, karpuz, elma, salça, fındık çekirdeği, çikolata, bisküvi, patates ve peynir oluşturduğunu dile getiren İranlı yetkili, 'Tarım ürünlerimiz Irak, Çin, Afganistan, Rusya ve BAE'ye ihraç edildi' diye konuştu.

Korona salgını ve ABD'nin uyguladığı ambargoların tarım ürünlerinin ihracatı üzerinde etkili olamadığının altını çizen Cemal Erveneki, tarım ürünlerinin gerekli izin alındıktan sonra ihraç edilebildiğini ve bu kurala uyulmaması durumunda gerekli yasal süreçlerin başlatılacağını sözlerine ekledi.

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