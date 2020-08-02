İran ve Avusturya arasındaki bilimsel işbirliği övgüye değer

Avusturya'nın Tahran Büyükelçisi, tarih boyunca İran ve Avusturya arasındaki ilişkilere değinerek ‘İran'ın Avusturya ile ilişkileri, 700 yıllık resmk ilişkilere, 500 yıllık ortaklıklara ve iki ülke arasındaki 160 yıllık diplomatik ilişkilere dayanan diğer Avrupa ülkelerine göre farklı yönlere sahip bir ilişkidir’ ifadesini kullandı.

Stefan Scholz, Çaharmahal ve Bahtiyari Ticaret Odasında düzenlenen Avusturya ile ortak işbirliğini gözden geçirme toplantısında yaptığı açıklamada, ’Geçen yıl, Avusturya Büyükelçiliği Kültür Derneği İran'da 130 kültürel etkinlik düzenledi, Çarmahal Bahtiyari yöneticileri ile olan ilişkimiz nedeniyle Şehrikürd'deki kültürel programlarımızdan birini yapmak istiyoruz’ diye belirtti.

Avusturya'nın Tahran Büyükelçisi, 'Avusturya'nın İran'da kalıcı bir kültürel birliği var ve bu konu kültürel ilişkilerimizi güçlendirmek için iyi bir platform sağladı’diyerek, ’İran ve Avusturya makamları arasındaki karşılıklı güven göz önüne alındığında, Çarmahal Bahtiyari iliyle ekonomik ve kültürel ilişkiler ve bu eyalette kültürel etkinlikler düzenliyoruz’diye ekledi.