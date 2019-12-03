Avusturya aracılığıyla Avrupa ile helal ticareti geliştireceğiz

Tahran'ın batısında yer alan Elburz ilinin merkezi Kerec'te Avusturya'nın Tahran Büyükelçisi Stefan Scholz ile bir araya gelen Elburz Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası Başkanı Rahim Benamevlayi, Avusturyalı iş adamlarının çeşitli helal gıda maddeleri üzerine yatırım yaparak, bu ürünleri Avrupa piyasalarında pazarlayabileceklerini ifade etti.

Elburz Valiliği Ekonomik İşlerinden Sorumlu Vali Yardımcısı ve bazı Elburzlu iş adamlarının da katıldığı toplantıda konulan Benamevlayi, Elburz ilinin güzel doğası ve tarihi, kültürel ve spor cazibeleri ile Avusturyalı tursitler için iyi bir gezi sunabileceğini kaydetti.

Elburz ilinin sanayi, tıp ve tarihi turistik cazibeler açısından Avusturya vatandaşlarına hizmet sunmaya hazır olduğunu altını çizen Elburzlu iş adam, 'İlimizde bulunan Uluslararası Dizin Kayak Merkezi, spor ve eğlence konusunda büyük biz cazibe haline gelmiştir' dedi.

Avusturyalı firmaların Elburz ilinde başta turizm sektörüne yatırım yapmasına sıcak baktıklarına işaret eden Elburz Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası Başkanı Benamevlayi, Elburz ilinin İran'ın önemli sanayi merkezlerinden biri olduğunu ve bu ilde üretilen sanayi ürünlerinin uluslararası piyasalarda adından söz ettirebilecek kadar kalite olduklarını sözlerine ekledi.